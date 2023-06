Atletas paralímpicos de Araxá conquistam medalhas nos Jogos Escolares de Minas Gerais

Araxá foi representada na maior e mais importante competição escolar do Estado, os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), modalidade paralímpica. O campeonato realizado na cidade de Ipatinga reuniu 76 instituições, 30 municípios e mais de 450 estudantes. A delegação de Araxá foi formada por 17 atletas e 6 treinadores, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Escola Estadual Luiza de Oliveira Faria, com nove medalhas conquistadas.

A viagem contou com apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, que forneceu o transporte para a competição. Destaque para o atleta Erick Emmanuel Cândido, de 11 anos, que faz parte do projeto de paradesporto da Secretaria Municipal de Esportes. O garoto, que possui deficiência visual, ganhou duas medalhas de ouro no atletismo, nas categorias de arremesso de peso e lançamento de pelota.

De acordo com a mãe do Erick, Zélia Aparecida Morais, o projeto transformou a vida do filho, que agora tem a oportunidade de praticar atividades físicas semanais.

“O meu sentimento como mãe é de felicidade, de saber que meu filho está superando todos os desafios. Depois que ele entrou nesse projeto da prefeitura eu fiquei muito satisfeita, pois ele saiu do sedentarismo, agora ele tem contato com mais pessoas e foi coroado agora com essa vitória no Jemg, estou muito orgulhosa e grata por todas as pessoas que ajudaram ele até aqui”, destaca.

O secretário José Antunes Soares Júnior (Dedé) reforça o compromisso firmado pela Administração Municipal em apoiar todas as modalidades esportivas na cidade. “Araxá tem muitos talentos escondidos, que precisam ser lapidados. Por isso esse projeto é tão importante, o primeiro objetivo dele é fazer com que pessoas com deficiência tenham um momento de reabilitação e socialização. Depois, de acordo com a necessidade e com o potencial encontrado, apresentamos o alto rendimento, e é gratificante ver os frutos que estamos colhendo”, explica.



Medalhistas



Adryan Felipe Ribeiro de Castro – Classe F/T20

2° lugar – salto em distância;

2° lugar – 800 metros;

3° lugar – 150 metros.



– Davi Peres da Silva – Classe F/T20

3° lugar – 800 metros.



– Erick Emmanuel Candido – Classe F/T11

1° lugar – Arremesso de peso;

1° lugar – Lançamento de pelota



– João Paulo Evangelista – Classe F/T33

1° Lançamento de dardo;

1° Arremesso de Peso.



– Cauã Honorato Machado – Classe F/T20

2° – Arremesso de peso.



Os Jemg selecionam os representantes do Estado para os Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, Etapa Nacional. Dentre os competidores araxaenses, três estudantes-atletas e três profissionais foram convocados para representar Minas Gerais na Paralimpíada Escolar, que acontece em Brasília, entre os dias 28 de agosto a 2 de setembro.



Foram convocados os estudantes-atletas, Erick Emmanuel Candido, Cauã Honorato Machado e o João Paulo Evangelista e os profissionais, Amair Araújo (técnico), José Nolli Neto (auxiliar) e Weverton Douglas de Melo (atleta-guia).



Sobre o Projeto de Paradesporto da Prefeitura de Araxá



A Prefeitura de Araxá disponibiliza estrutura de treinamento para atletas paralímpicos nas modalidades de natação e atletismo, com iniciação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. O projeto não visa apenas o alto rendimento, mas também a parte de reabilitação e habilidade social. Existem vagas disponíveis para quem se interessar em participar.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC), localizado na avenida Imbiara, nº 620. Para mais informações, basta entrar em contato pelos números (34) 3669-2031 ou 3664-7836.