Autor de homicídio no bairro Bos Vista é preso

A Polícia Militar prendeu um homem, de 28 anos, suspeito de um homicídio nesta segunda-feira (19), no bairro Boa Vista. O crime foi registrado na rua Marcelo de Tarso Laert. De acordo com a PM, a vítima, William Alves Ferreira de 27 anos, foi atingido com disparo de arma de fogo ao sair de casa para trabalhar e não resistiu aos ferimentos.

De posse das informações iniciais sobre o autor, as polícias Militar e Civil iniciaram um trabalho integrado que, após menos de 12 horas de rastreamentos, culminou na identificação, localização e prisão do suspeito do crime.

O suspeito indicou o local em que havia ocultado a arma utilizada no delito, sendo então realizadas buscas em uma mata, local em que as equipes policiais localizaram uma espingarda calibre 24 com um cartucho vazio na câmara, juntamente com uma bolsa contendo mais quatro cartuchos.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, assim como a arma apreendida.