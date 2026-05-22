Araxá registra três prisões de foragidos da Justiça em um único dia

A Polícia Militar realizou, ao longo desta quinta-feira (21), três prisões de foragidos da Justiça em diferentes pontos de Araxá. As ocorrências foram registradas nos bairros Alvorada, Conjunto Habitacional Boa Vista e Jardim Bela Vista, durante ações de patrulhamento de rotina.

A primeira prisão aconteceu por volta da 1h, na avenida João Paulo II, no bairro Alvorada. Durante abordagem a um suspeito, os militares constataram, após consulta ao sistema, a existência de um mandado de prisão em aberto. O homem, de 36 anos, foi detido e encaminhado ao delegado de plantão.

Já por volta das 8h, outra equipe policial realizou abordagem na rua José Antônio Barbosa, no bairro Conjunto Habitacional Boa Vista. Um homem de 28 anos também foi identificado como foragido da Justiça e acabou preso no local, sendo conduzido à autoridade policial.

A terceira ocorrência foi registrada às 16h, na rua Honório de Paiva Abreu, no bairro Jardim Bela Vista. Durante patrulhamento, os militares abordaram um indivíduo de 54 anos e verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito foi preso e levado para a delegacia.

As ações reforçam a importância do patrulhamento preventivo e da atuação constante das forças de segurança no cumprimento de mandados judiciais, contribuindo para a manutenção da ordem pública no município.