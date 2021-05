Beneficiários do BPC, entre 18 e 54 anos recebem a primeira dose da vacina contra a Covid a partir desta quarta

A Prefeitura de Araxá realiza a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com deficiência permanente beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC). Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou a faixa etária de vacinação e todos os beneficiários do BPC com idade entre 18 e 54 anos irão receber a vacina AstraZeneca/Covishield entre quarta (26) e sexta-feira (29).

A imunização desse público acontece entre 9h e 16h, em dois pontos de vacinação: no Ginásio Dom Bosco para pedestres e no Expominas na modalidade drive-thru.

No momento da vacinação, serão exigidos os seguintes documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e o comprovante de pagamento do último benefício.

Pacientes com comorbidades

A imunização contra a Covid-19 em pacientes com comorbidades, com idade entre 50 e 54 anos também acontece em Araxá ao longo desta semana. Para esse público, a Prefeitura de Araxá está realizando a vacinação com imunizante da farmacêutica Pfizer/Comirnaty, exclusivamente na Unisa, entre 8h e 16h.

– Quarta (26), pacientes de 54 anos;

– Quinta (27), pacientes entre 53 e 52 anos;

– Sexta (28), pacientes entre 51 e 50 anos.

Os documentos exigidos na hora da imunização são: CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e a declaração legível do médico, emitida em 2021, comprovando a condição clínica. As declarações apresentadas serão de total responsabilidade da pessoa e do médico. A lista de comorbidades está disponível no site Araxá Vacina (www.araxavacina.com.br).

Campanha Vacinação Solidária

A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.