Boletim Epidemiológico de Coronavírus passa por mudanças; Araxá tem nono caso confirmado

NOTA INFORMATIVA SOBRE MUDANÇAS NO BOLETIM DIÁRIO CORONAVÍRUS ARAXÁ/MG

Após a adoção de algumas medidas de relaxamento do distanciamento social, por meio da abertura parcial do comércio, os gestores de saúde do município de Araxá têm a necessidade de avaliar diariamente os indicadores de saúde relacionados ao combate à pandemia pelo novo coronavírus, a fim de balizar o relaxamento ou as restrições das medidas de distanciamento social.

Diante disso, decidimos formatar as informações de acordo com as diretrizes adotadas pela Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde para que sejam repassadas de forma clara e objetiva aos técnicos em saúde, imprensa e população em geral, visando o acompanhamento dos dados por todos os envolvidos.

Além disso, vale salientar que as definições de casos suspeitos, casos em investigação e casos confirmados estão alinhados às definições estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde.

Matéria

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (11) indica mais um caso confirmado para Covid-19 em Araxá. O perfil do paciente não foi divulgado até o momento pela Secretaria Municipal de Saúde.

No fim de semana o boletim não foi divulgado. No comparativo dos últimos dados, Araxá teve mais nove casos descartados, passando para 87 no total. Oito casos aguardam resultado.

O boletim agora detalha os óbitos suspeitos. Atualmente, são 13 descartados, 1 confirmado (manteve o caso da idosa de 89 anos) e nenhum está em investigação.

Dos nove casos confirmados, dois estão recuperados, cinco estão sendo monitorados, um está internado e um veio a óbito.

Síndrome gripal são 568 registros e Síndrome respiratória aguda grave está com 53 registros.

Confira os indicadores.