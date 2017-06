Cadastramento Escolar 2018 poderá ser feito via internet

A inscrição agora, além de ser feita nas escolas, pode também ser feita via plataforma on-line, modalidade regulamentada pela Secretaria Estadual de Educação.

O Cadastramento Escolar 2018 começa no próximo dia 12 de junho e vai até o dia 23. Os pais ou responsáveis pelas crianças, que farão seis anos até 30 de junho de 2018, devem fazer o cadastro dos alunos neste período. Também podem se cadastrar jovens e adultos que queiram retomar os estudos ou estudantes da rede particular interessados em se transferir para a rede pública de ensino.

Além do cadastramento on-line, quem não tiver acesso à internet deverá procurar as Secretaria Municipal de Educação, as Escolas Municipais e Estaduais ou a Inspetoria de Ensino para fazer a inscrição. Não precisam fazer o cadastro on-line os alunos que estão frequentando o Ensino Fundamental e que vão mudar de Escola. Na unidade de ensino onde estão matriculados serão repassados a eles as informações necessárias para que efetuem a matrícula para 2018.

A Secretária Municipal de Educação, Gessy Glória Lemos, informa que a inscrição é gratuita e está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação www.educacao.mg.gov.br. O cadastramento vale tanto para as escolas municipais, quanto para as estaduais e “é muito importante”, observa a Secretária, “que os pais preencham o endereço corretamente porque essa informação é fundamental para garantia da vaga”.

De acordo com a Secretária Gessy, em 2016, foram efetuados 1017 cadastros para crianças que completaram seis anos até 30 de junho deste ano, mas a expectativa é que esse número de inscritos aumente, em virtude do número de famílias que saem de outros municípios para fixar residência em Araxá, com filhos nesta faixa de idade.

Gessy ressalta que essa informação passa por triagem da Comissão de Cadastramento Escolar, que é formada por servidores das esferas municipal e estadual. “Se detectar que os pais colocaram endereço falso, o cadastramento poderá ser revogado e a vaga não assegurada para o local onde foi feita a inscrição. O formulário eletrônico será disponibilizado aos pais pela Secretaria de Estado de Educação com todas as recomendações e o cadastramento é uma ferramenta para garantia de vaga numa escola próxima à residência do aluno”, acrescenta.