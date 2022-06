Câmara realiza Sessão Solene e celebra 30 anos do Iprema

O Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema) um dos primeiros institutos de regime próprio de previdência social criados no Estado de Minas Gerais, comemorou 30 anos de trabalho em prol do servidor público municipal. Para registrar a data, a Câmara Municipal realizou uma Sessão Solene no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto, na tarde desta segunda-feira (13).

Na oportunidade, três servidores do Instituto foram homenageados com Moção de Congratulações e Reconhecimento pelos trabalhos prestados: Kenia Paiva (Diretora de Recursos Humanos), Arlei Vieira (Diretor de Benefícios) e João Antero (Diretor Contábil), que auxiliaram diretamente na consolidação do Iprema.

Ao usar a palavra, o superintendente do Iprema, Rogério Farah, citou todos os ex-superintendentes que contribuíram para a história de sucesso do Instituto. Farah destacou também o esmero trabalho da equipe de profissionais que trabalha no Iprema e que auxiliou todos os superintendentes que por lá passaram.

Atualmente com um patrimônio estimado em R$ 100 milhões, o Iprema tem uma folha mensal de pagamentos de aproximadamente R$ 2 milhões. Mais de 2 mil contribuintes, além de 792 aposentados e 164 pensionistas que recebem em dia seus benefícios.