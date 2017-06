Campanha de vacinação contra a gripe entra na última semana

Esta é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe (H1N1). A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde e o Centro de Vacinação até a próxima sexta-feira (9), para todos os grupos que fazem parte da campanha. A mobilização nacional começou em abril passado e já vacinou 67.2% do público alvo em Araxá. A meta de imunização em Araxá é de 90% do grupo prioritário, ou seja, 19.802 pessoas vacinadas.

O público alvo da campanha é composto pelos seguintes grupos: professores; profissionais da saúde; crianças de seis meses a menores de 5 anos; puérperas (mães no pós-parto); idosos com mais de 60 anos; gestantes e doentes crônicos e portadores de doenças crônicas e condições especiais.

A campanha desenvolvida em Araxá registra uma baixa quantidade de imunizados nos grupos de crianças de seis meses a menores de 5 anos e gestantes. Em relação ao grupo infantil, são 2559 doses aplicadas, número que representa 45,8% da meta estabelecida para crianças de seis meses a menores de 5 anos. Com as gestantes, somente 463 (44%) foram vacinadas de 1051 do previsto para esse grupo especificamente.

Outras porcentagens da campanha desenvolvida em Araxá são: 1464 trabalhadores de saúde (76,2% de cobertura vacinal); 115 puérperas (mães no pós-parto – 66.4% de cobertura vacinal); 8.363 idosos com mais de 60 anos (75.5% de cobertura vacinal) e 2.434 portadores de doenças crônicas e condições especiais (59.73%). A campanha também já imunizou 342 pessoas pertencentes a população privada de liberdade, 183 funcionários do sistema prisional e 710 professores.

Gripe

A gripe é uma infecção aguda causada pelo vírus Influenza, que afeta o sistema respiratório e pode provocar complicações graves, inclusive a morte, se não for tratada a tempo, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.

A síndrome gripal, que se caracteriza pelo aparecimento súbito de febre, dor de cabeça, dores musculares, tosse, dor de garganta e fadiga, é a manifestação mais comum. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória e há necessidade de hospitalização.

A transmissão do vírus Influenza ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém‐contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz.

Horário de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde em Araxá

Centro de Vacinação: das 8h às 16h50

UniLeste: das 7h30 às 13h

UniNorte: das 8h às 12h

UniSul: das 8h às 12h30

UniNordeste: das 7h30 às 12h30

UniOeste: segundas, quartas e sextas – das 7h30 às 12h30 / terças e quintas – das 11h às 16h30

UniCentro: das 8h às 16h30