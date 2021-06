Campanha do Agasalho da Ouvidoria Municipal e Ouvidoria da Saúde arrecada mais de 600 peças

Com uma iniciativa em prol da solidariedade a Ouvidoria Municipal e Ouvidoria da Saúde lançaram, em maio, a Campanha do Agasalho 2021. A ação arrecadou mais de 600 itens, entre cobertores, agasalhos, toucas infantis, sapatinhos, casacos, pares de meias e demais itens que estão sendo distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As peças arrecadadas foram direcionadas a duas entidades assistenciais de Araxá – o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo e as Obras Sociais Jesus Te Ama. A entrega aconteceu nesta terça-feira (15), na sede das Ouvidorias.

A iniciativa mantém o compromisso social de atender quem está passando por dificuldades, principalmente neste período de pandemia. “É um sentimento de muita alegria e emoção saber que conseguimos fazer um trabalho social bacana. Estamos muito gratos com esse resultado”, ressalta a ouvidoria municipal Anete Di Mambro.

De acordo com o presidente da Obras Sociais Jesus Te Ama, Francisco de Assis Santiago, os itens doados chegaram em um momento necessário. “Essa doação será repartida com pessoas que realmente precisam. Ajudar o próximo é muito belo, e hoje com o frio, a crise e a pandemia as pessoas que precisam mais ainda de ajuda”, destaca.