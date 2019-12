Campanha Parceria Solidária doa mais de R$ 14 mil para Santa Casa de Araxá

Entre os dias 10 de novembro e 10 de dezembro os clientes dos postos Alpa em Araxá contribuíram com a Campanha realizada entre a Associação da Imprensa Araxaense (AIA) e a rede de Postos Alpa, em uma Parceria Solidária. A iniciativa teve o intuito de contribuir com o Centro de Quimioterapia São Francisco de Assis, que funciona junto à Santa Casa de Misericórdia de Araxá.

Cada três centavos de litro abastecido no período foram designados à Campanha, que inicialmente tinha previsão de doar parte do valor para o serviço de quimioterapia na cidade, e que com a grande adesão foi estendida. O grupo Alpa, também sensibilizado com a causa, doou o valor integral e arcou com os custos de divulgação com faixas, outdoor e panfletos, que somados custaram R$ 1.580,00.

No total foram 494.149 litros de etanol, gasolina e diesel que renderam R$ 14.824,47. A entrega do cheque ao hospital filantrópico aconteceu na manhã de quinta-feira, 12 de dezembro, no auditório da Santa Casa de Misericórdia. Diretores da AIA e os representante dos Postos Alpa, Ana Paula Alves, responsável pelo Marketing da Rede, e o gerente dos Postos em Araxá, Geilson Eduardo Nascimento, realizaram a entrega do valor angariado à diretoria do hospital. O Vereador Fabiano Santos Cunha prestigiou o evento.

Segundo Larissa Borges, Superintendente da entidade, o valor vai ser utilizado na compra de medicamentos. “Chega em boa hora esse cheque. Nós vamos reverter esse valor na compra de antibióticos. Estamos com o estoque baixo e isso poderá agora ser melhorado com a doação que a Campanha faz hoje. Agradecemos muito a AIA e ao Posto Alpa por essa sensibilidade com a Santa Casa”, disse na abertura da cerimônia.

“Essa foi a primeira de muitas iniciativas que a AIA pretende encabeçar na cidade. Nosso intuito é retribuir à cidade de Araxá tudo o que ela proporciona a comunicação social e com isso realizar mais campanhas como essa. O hospital nos informou que a compra de medicamentos atualmente é uma grande dificuldade enfrentada por eles”, disse o presidente da Associação da Imprensa Araxaense, Jornalista Caio Ranieri.

A Campanha

Nos 30 dias da Parceria Solidária no Posto Alpa 4 (avenida Ministro Olavo Drummond, 500) as bombas de álcool e gasolina integraram a Campanha, enquanto que no Alpa Sul (avenida Wilson Borges, 875) os valores destinados foram para quem abasteceu gasolina, etanol e diesel. O valor total foi repassado para a AIA, responsável pela organização da campanha. A cada litro abastecido foram repassados R$ 0,03 para a Associação que destinou à Santa Casa.