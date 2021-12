Campanha pelo uso das faixas de pedestres percorre escolas e bairros de Araxá

A importância do uso da faixa de pedestres e toda a segurança que essa prática representa para os usuários das vias públicas foi tema de campanha promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Pública entre os dias 20 de novembro e 14 de dezembro.

Foram nove ações que priorizaram as portas de escolas, área central e bairros, além da Escola Municipal Rural Francisco Primo de Melo, no Bosque dos Ipês. Mais de 2.500 informativos e 500 cartazes foram distribuídos em todas as regiões da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, levaram a mensagem sobre a importância do uso da faixa de forma correta.

De acordo com o secretário Daniel Rosa, a campanha foi idealizada diante da necessidade de aprofundar a educação no trânsito em Araxá. “A Administração Municipal quer intensificar as campanhas e para isso já estabelecemos um cronograma para continuar o trabalho focado na educação de trânsito. Agradecemos a participação e o empenho de todos”, ressalta.