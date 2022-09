Casa do Pequeno Jardineiro distribui mudas em comemoração ao Dia da Árvore

O canteiro central da avenida Antônio Carlos ficou florido na tarde desta quarta-feira (21). Em alusão ao Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro, foram distribuídas à população mudas nativas, frutíferas e exóticas para contribuir com a arborização da cidade. Uma tenda foi montada próximo da base da Polícia Militar, que foi parceira da ação.

Além de embelezar e/ou dar frutos, as árvores absorvem a água da chuva, evitando enchentes, diminuem a poluição sonora, aumentam a biodiversidade, diminuem o nível de estresse das pessoas, filtram o ar, oferecem sombra e reduzem as ilhas de calor. E a dica, conforme orienta a diretora ambiental do Pequeno Jardineiro, Daniela Marchiori, é esperar a hora certa de plantar.

“O ideal é esperar o período de chuvas, que vai ajudar a planta a enraizar melhor. Enquanto isso, a pessoa pode manter a muda em casa, irrigando regularmente”, explica. Entre as espécies distribuídas estão ipês branco, amarelo, rosa e verde; cerejeira; amora; pitanga; uvaia; manga e romã.

A Casa do Pequeno Jardineiro é um projeto socioambiental que atende cerca de 150 jovens em situação de vulnerabilidade. Por lá, além das aulas, eles também cultivam mudas de árvores e plantas que servem para arborização e paisagismo de praças e parques da cidade, recuperação de nascentes e áreas degradadas e reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APP), em parceria com a Divisão de Meio Ambiente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA).

Daniela afirma que há o planejamento de, assim que iniciar o período chuvoso, iniciar o plantio de mais de 1.000 mudas de árvores na Fazenda Experimental da Prefeitura de Araxá, onde são realizadas as atividades do projeto Pequeno Produtor, além de recuperação de áreas verdes da cidade.