Casa do Pequeno Jardineiro forma 150 adolescentes em 2022

A Prefeitura de Araxá promoveu a formatura de adolescentes atendidos pelo projeto Casa do Pequeno Jardineiro. A entrega dos certificados aconteceu nas noites da última quarta (14) e quinta-feira (15), na sede do projeto. Estiveram presentes o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, o presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios, e a gestora do programa no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Leany Tupinambá.

A Casa do Pequeno Jardineiro é voltada a adolescentes de 14 a 17 anos em vulnerabilidade social. Este ano, o projeto contemplou, ao todo, 150 jovens que aprenderam não só práticas e valores de consciência ambiental, como conceitos de cidadania, direitos da criança e adolescente, educação financeira, além de postura no mercado de trabalho. Eles também receberam auxílio financeiro.

A formatura da turma de 2022 teve um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando o projeto formou 85 alunos. O secretário Wagner Cruz fala sobre o carinho especial que a administração tem pelos adolescentes do projeto. “É com imensa alegria que foi realizada a entrega dos certificados à turma deste ano. Todos estão de parabéns pelo imenso esforço que tiveram durante o curso. O interesse e dedicação de cada um é admirável e, com certeza, se tornaram um grande exemplo para todos.”

O prefeito Robson Magela destaca a transformação social que a Casa do Pequeno Jardineiro proporciona aos diversos alunos que participaram do projeto. “Projetos sociais como esse contribuem não somente com a formação profissional, mas, principalmente, com a formação cidadã. É um projeto fantástico, que vem sendo copiado por vários municípios”, conclui o prefeito.