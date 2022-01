Casal é detido por furto e Conselho Tutelar fica responsável por bebê

Um casal foi detido, na tarde de ontem (3), após furto registrado em um supermercado no bairro São Pedro. De acordo com a PM, um jovem, de 18 anos, e uma adolescente, de 17, tentaram sair do supermercado com mercadorias escondidas em um carrinho de bebê.

Um funcionário do estabelecimento flagrou a ação e o casal foi abordado na saída. Entre as mercadorias furtadas estavam vários itens para bebês como fraldas, sabonetes, panos de boca, além de itens de limpeza e chocolates.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do jovem e apreensão da adolescente. O Conselho Tutelar também se fez presente e ficou responsável pela filha do casal, de apenas três meses.