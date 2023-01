CBMM anuncia inscrições para o Programa de Estágio 2023

A CBMM inicia o ano abrindo as portas para estudantes de cursos técnicos ou superiores, por meio de vagas de estágio em diversas áreas de atuação. O Programa de Estágio 2023 é uma das portas de entrada para a próxima geração de profissionais e tem como objetivo atrair e desenvolver estudantes em formação, a fim de que colaborem para a superação dos desafios atuais e futuros da companhia.

Os candidatos devem ter a idade mínima de 18 anos e disponibilidade para residir em Araxá. O programa oferece 25 vagas, sendo 15 direcionadas para cursos técnicos (com previsão de conclusão até dezembro de 2024) e 10 para cursos superiores (a partir do 4º período da graduação). Com início em março, o período de estágio pode ter a duração de até 2 anos, dependendo da data de conclusão do curso do estagiário. As inscrições iniciam no dia 2 e seguem até o dia 20 de janeiro, devendo ser feitas por meio do link: https://vagas.com.br/v2471669

O Programa é composto por uma Trilha de Desenvolvimento, para estimular a aprendizagem contínua dos estagiários, e com o objetivo de desenvolver competências cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho, entre elas: metodologias ágeis, criatividade, inovação e protagonismo.

“A experiência do estágio contribui para o desenvolvimento completo do profissional, aliando a prática diária à teoria, possibilitando maiores chances de contratação pelo mercado de trabalho e possibilidade de retenção, ao final do curso, pela CBMM. Ao longo do programa de desenvolvimento, os estagiários terão o desempenho avaliado pelo gestor direto por meio de conversas de feedback e ajuste das expectativas, sempre alinhadas com os comportamentos esperados pela companhia”, explica Tamara Vieira, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBMM.

Os estágios serão realizados nas seguintes áreas de atuação: Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Financeiro, Engenharia, Laboratório, Obras, Logística, Operação, Manutenção, Serviços Gerais, Desenvolvimento de Processos e Produtos, dentre outras.

Serão contemplados estudantes dos seguintes cursos de nível superior: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Ciências da Computação, Sistema de Informação, Tecnologia da Informação, Rede de Computadores, Análise de Dados; Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Geologia, Logística, Física e Engenharias (Civil, Produção, Química, Minas, Controle, Automação, Computação, Metalúrgica e de Materiais). Bem como estudantes dos seguintes cursos de nível técnico: Administração, Contabilidade, Eletrotécnica, Eletromecânica, Eletrônica, Edificações, Elétrica, Eletroeletrônica, Geologia, Instrumentação, Logística, Mecânica, Metalurgia, Mineração, Química, Gestão Comercial e Segurança do trabalho.

Inscrições: https://vagas.com.br/v2471669

Período: 2 a 20 de janeiro de 2023

Número de vagas: 25

Duração: até 2 anos

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção de materiais avançados com Nióbio por diversas indústrias. Para mais informações, visite o media center.