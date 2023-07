CBMM conta a história do atleta Tarlis Pierre no novo episódio da série Pessoas que Transformam

É certo afirmar que o homenageado do mais novo episódio de “Pessoas que Transformam” está sempre em movimento. Tarlis Pierre é campeão brasileiro e mineiro de handbike (bicicleta adaptada para ser conduzida com as mãos) e garantiu terceiro lugar na categoria XCM da última edição da Copa Internacional de Mountain Bike, realizada em Araxá. Exemplo de persistência, garante que vai competir novamente e, dessa vez, em busca do ouro.

Tarlis é um dos protagonistas da cidade de Araxá que proporcionam transformação efetiva na sociedade por meio do esporte. A bicicleta sempre fez parte da vida do atleta, uma paixão que está há várias gerações em sua família. “Cresci em cima de uma bicicleta, e continuo crescendo, só que em uma handbike”, afirma Tarlis, que adaptou o tipo de bike após um acidente que o deixou paraplégico em 2018.

O acontecimento, que mudou sua vida, trouxe novos hábitos ao atleta e ainda mais conexão com os esportes. Hoje, quando não está pedalando, Tarlis pratica outras modalidades esportivas como motocross e paraglider. O novo estilo de vida e a disciplina do atleta são compartilhados diariamente em suas redes sociais, inspirando seus seguidores a superarem desafios.

“Comecei a me sentir na obrigação de participar de eventos para mostrar que é possível superar limites físicos e mentais. Hoje, parentes e conhecidos de cadeirantes ou pessoas com quadro de depressão me procuram e me usam como exemplo para incentivá-los a praticarem esportes”, afirma o atleta, que utiliza as suas atividades esportivas para incentivar pessoas do mundo inteiro a saírem de sua zona de conforto, por meio de seus vídeos inspiradores.

A série “Pessoas que Transformam” é uma iniciativa da CBMM para dar visibilidade aos agentes locais que atuam em prol das comunidades de Araxá. “Temos orgulho de apoiar a disseminação das histórias de pessoas já reconhecidas pela comunidade araxaense e que merecem ainda mais visibilidade. Esses agentes locais genuinamente dedicam tempo e suas habilidades para ajudar o próximo. Esperamos que esse projeto continue inspirando e que ganhe cada vez mais força”, afirma Bianca Escane, coordenadora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da CBMM. Para acompanhar a iniciativa e conhecer mais sobre a história de Tarlis Pierre, acesse o canal da CBMM no Youtube: https://www.youtube.com/c/CBMM-global/videos

