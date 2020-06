CBMM doa mais um lote de testes rápidos de Covid-19 para a Secretaria Municipal de Saúde

Foto: Leonardo Rocha (gerente de Engenharia/CBMM), Diane Dutra (secretária de Saúde) e Álvaro Rezende (analista de Comunicação/CBMM)

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) realizou, nesta segunda-feira (1°), a doação de mais um lote de kits de testes rápidos para detecção da Covid-19, destinados à Secretaria de Saúde de Araxá. A empresa fez a entrega do primeiro lote em maio e o terceiro lote será disponibilizado assim que possível.

Com resultado em até 15 minutos, os testes rápidos, homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), funcionam como uma ferramenta auxiliar no diagnóstico do coronavírus. A realização dos testes seguirá o critério definido pela Secretaria de Saúde de Araxá e auxiliará o município na contenção da disseminação da doença.

Segurança nas operações

A CBMM reitera, ainda, que medidas foram implementadas para a contenção do coronavírus em sua planta industrial, seguindo os protocolos e diretrizes dos órgãos competentes, o que garante segurança para continuidade das suas operações.

“Dentre as medidas implementadas pela companhia estão: a redução temporária do efetivo na planta industrial, o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura corporal, aplicação preventiva de testes rápidos para Covid-19, além de medidas de distanciamento social.”