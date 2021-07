CBMM implementa “Vacinômetro” em sua planta industrial e em seus escritórios

Quando o assunto é gestão eficiente frente à pandemia da Covid-19, a CBMM, líder global na produção e comercialização de produtos de nióbio, é referência, principalmente em parcerias que visam o bem-estar das comunidades em que está inserida. E com relação ao público interno não é diferente. Por meio do programa #TodosJuntos, a empresa criou o “Vacinômetro” – um sistema digital onde, de forma voluntária, o colaborador sinaliza se foi vacinado contra o novo coronavírus.

O Vacinômetro tem o objetivo de monitorar a imunização dos mais de 1,9 mil colaboradores da CBMM alocados em diversas regiões do mundo, e orientar a gestão da empresa para tomadas de decisões. “Acreditamos na vacinação e incentivamos todos os colaboradores a se vacinarem. Com este novo processo, teremos mais segurança para agir, além de uma melhor orientação quanto ao ritmo de imunização do nosso time, o que possibilitará uma organização mais assertiva das atividades em todas as localidades em que atuamos”, afirma Walbert Cassino – Gerente de Operações de Recursos Humanos.

Por meio do Vacinômetro, a empresa também ajudará o colaborador a lembrar a data em que precisa tomar a segunda dose do imunizante e prestará atendimento em casos de reações adversas provocadas pela vacina.

Desde o início da pandemia, a Companhia implementou uma série de ações em prol da saúde e segurança de seus funcionários e firmou parcerias com o setor público para colaborar com a comunidade.

Internamente, a empresa adotou medidas para reduzir a circulação de pessoas em sua planta industrial, em Araxá (MG), adotou o home office para todos os colaboradores que podem executar suas tarefas remotamente, intensificou a higienização e limpeza nas áreas comuns, escritórios e áreas fabris, potencializou a ventilação natural em todos os ambientes de trabalho, dentre outras ações.

Com relação às iniciativas junto à comunidade, a CBMM realizou a doação de mais de 40 mil testes para detecção da Covid-19, além de 24 respiradores, e de cerca de 2,5 mil equipamentos de proteção individual – EPI’s para uso dos profissionais da saúde do município de Araxá. Em Minas Gerais, a empresa firmou parceria com a FIEMG para compra de equipamentos médicos para os hospitais do estado e, nacionalmente, aderiu ao Programa Todos Pela Saúde. A companhia destinou um total de R$22,5 milhões para o combate a doença em todo País.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 40 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno.