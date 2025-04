CBMM mantém estratégia de desenvolvimento de tecnologia para aplicações de Nióbio

Em 2024, a CBMM reafirmou sua liderança no mercado global de Nióbio por meio de investimentos estratégicos em tecnologia, inovação e expansão. A companhia destinou R$ 270 milhões para iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Essas ações reforçam o compromisso da empresa em impulsionar sua atuação global e ampliar as aplicações do Nióbio em diversos setores.

Com o objetivo de avançar na diversificação de seus produtos, ampliando oportunidades em diversos segmentos da indústria, a CBMM instituiu uma diretoria dedicada a Novos Materiais e Aplicações. A área, orientada à ampliação de soluções de Nióbio em novos segmentos, tem como foco as aplicações nos setores de baterias, químicos, eletrônicos e vidros, além de superligas, supercondutividade e indústria aeroespacial. O time reúne especialistas em desenvolvimento de mercado baseados no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, promovendo um ambiente estratégico de colaboração. Essas novas aplicações apresentaram crescimento de 23% em 2024.

A eletrificação se mantém como uma tendência relevante para a companhia, que inaugurou, no último ano, uma planta industrial para a produção do XNO®, tecnologia proprietária da Echion Technologies, que confere carregamento ultrarrápido às baterias. Localizada em Araxá (MG), a unidade tem capacidade produtiva suficiente para os próximos 3 anos de desenvolvimento de mercado.

A apresentação do primeiro ônibus elétrico movido à bateria de lítio com adição de Nióbio também representou um marco em 2024. A parceria entre CBMM, Toshiba Corporation e Volkswagen Caminhões e Ônibus não só demonstrou a viabilidade tecnológica do projeto, mas também posicionou o Brasil na vanguarda da inovação, mostrando que o país pode contribuir com soluções mais sustentáveis e seguras. Em evento realizado na planta industrial da empresa em Araxá, foi demonstrado o carregamento completo do ônibus em tempo inferior a 10 minutos, em condições de total segurança.

O aço sempre será o principal segmento da Companhia, que trabalha continuamente para expandir a utilização do Nióbio em diversas frentes, como a construção civil e o segmento automotivo. Além de garantir segurança nas estruturas, otimizar recursos naturais e energéticos, a aplicação do Nióbio na indústria siderúrgica também reduz custos, promovendo o aumento da produtividade e a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva.

A CBMM também desenvolve aplicações em materiais fundidos e materiais magnéticos nanocristalinos, aplicáveis à indústria eletroeletrônica e em componentes que possibilitam o carregamento com maior eficiência energética, como veículos elétricos.

A inovação disruptiva também faz parte da estratégia da companhia, que tem explorado novas frentes para o desenvolvimento da tecnologia do Nióbio, como o mercado de fungicidas agrícolas e a indústria de cristais. O objetivo é reforçar a posição da CBMM como referência global e garantir um crescimento sustentável até 2030.

Plano de Sustentabilidade

A CBMM continua avançando em seu compromisso público de atingir a neutralidade nos escopos 1 e 2 até 2040. Atualmente, 100% da energia elétrica utilizada em sua planta provém de fontes renováveis (escopo 2), e alternativas sustentáveis estão sendo implementadas para reduzir as emissões do escopo 1.

A companhia lançou o Programa Cadeia de Fornecimento Responsável, focado em fornecedores pequenos e médios. Em 2024, promoveu treinamentos, criou uma matriz de riscos socioambientais e realizou auditorias para fortalecer a sustentabilidade na cadeia produtiva. No quesito de emissões, este programa busca o mapeamento e refino das informações reportadas anualmente nos inventários de emissão da Companhia, identificadas como escopo 3.

Outro destaque foi o aproveitamento de recursos minerais, como Barita e Magnetita. A meta é seguir avançando no aproveitamento de coprodutos, reduzindo o descarte de materiais e gerando receita adicional. Em 2024, as vendas de coprodutos apresentaram crescimento de 58% em relação ao ano anterior.

Responsabilidade Social

Para a CBMM as ações de responsabilidade social são prioritárias. Em 2024, a companhia apoiou 122 projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e saúde, beneficiando mais de 600 mil pessoas.

Entre os projetos apoiados, destaca-se o “Vai que dá Araxá”, lançado no último ano para fomentar o empreendedorismo local. A iniciativa oferece capacitação técnica, consultoria em gestão empresarial e um aporte de R$ 50 mil para expansão dos negócios. Nesta primeira edição, 94 empreendedores se inscreveram e 10 foram selecionados. Com os resultados positivos, a mentoria foi ampliada de seis meses para um ano, garantindo um acompanhamento mais aprofundado. Com foco nas vocações regionais, o programa fortalece o desenvolvimento socioeconômico do município.

Resultados em 2024

Os investimentos contínuos da companhia em pesquisa e desenvolvimento, além de sua sólida capacidade logística possibilitaram um resultado financeiro e operacional positivo com receita líquida de R$ 13 bilhões; lucro líquido de R$ 5 bilhões; e Capex de R$ 630 milhões.

O volume de vendas de produtos de Nióbio cresceu 4,0% em 2024, superando 95 mil toneladas de ferronióbio equivalente.

O volume de produtos de Nióbio comercializados para baterias apresentou crescimento no ano de 2024, alinhado ao planejamento estratégico da Companhia. Esse resultado é reflexo dos avanços da empresa na frente da eletrificação, com desenvolvimento de tecnologias pioneiras e a consolidação de parcerias estratégicas.

Para 2025, os investimentos projetados para inovação seguem no mesmo patamar de 2024, o que reforça o compromisso da CBMM com novas soluções de alto valor agregado, buscando seu crescimento e impulsionando avanços estratégicos para um futuro mais eficiente e sustentável.