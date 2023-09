Cinco testemunhas foram ouvidas pela CPI da Agricultura durante esta semana

A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 02/2023 da Câmara Municipal de Araxá reuniu-se na tarde desta segunda-feira (11) e na manhã e tarde de quinta-feira (14) para realizar mais reuniões para oitivas de testemunhas.

A Comissão investiga possíveis atos de irregularidades na contratação de veículos, máquinas, tratores, caminhões e equipamentos por meio do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (CIMPLA) para atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. A CPI 02/2023 é composta pelos vereadores Luiz Carlos Bittencourt (presidente), Maristela Dutra (relatora) e Pastor Moacir Santos (membro).

A testemunha convocada na tarde de segunda-feira (11) foi Magda Verçosa, mãe do ex-assessor da secretaria de agricultura, Ricardo Verçosa, mais conhecido como Ricardo Beleza. Ela alega ser a proprietária de uma máquina que prestava serviços para o CIMPLA. Magda respondeu perguntas sobre as negociações envolvendo a máquina, locais onde os serviços foram executados, contratos assinados, valores recebidos e profissionais que operavam o equipamento. Ela se comprometeu a fornecer recibos, contratos e outros documentos que podem ajudar na investigação.

A quinta-feira (14) foi um dia intenso de oitivas, durante o qual mais quatro testemunhas foram ouvidas. O secretário de fazenda, planejamento e gestão, Arnildo Moraes, respondeu a perguntas sobre questões contratuais e financeiras, devido a um áudio utilizado nas investigações no qual seu nome é citado. Ele também contribuirá com a CPI, entregando balancetes e decretos de suplementação da secretaria de agricultura.

Sérgio Murilo Andrino é proprietário de uma máquina e de caminhões que prestavam serviços para a Secretaria. Ele respondeu diversas perguntas relacionadas ao controle das horas de trabalho executadas, abastecimento das máquinas, pagamento dos serviços, entre outros.

Vicente de Paula Bernardo e Ronaldo Egídio Furtado, funcionários efetivos da prefeitura que trabalhavam com um caminhão que dava manutenção nas máquinas investigadas, foram ouvidos no período da tarde. Eles responderam perguntas sobre o abastecimento e a manutenção das máquinas, além de se comprometerem a contribuir com fotos e documentos.

Todas as oitivas realizadas estão disponíveis no canal da Câmara no YouTube: youtube.com/camaramunicipaldearaxa. Os relatórios e documentos também podem ser acessados por meio do site araxa.mg.leg.br/transparencia. Os trabalhos da CPI terão continuidade na próxima semana, com o agendamento de oitivas que serão divulgadas em breve.