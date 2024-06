Com parceria da Prefeitura de Araxá, Expoqueijo Brasil acontece de quinta a domingo no Barreiro

Os melhores queijos do mundo em um só lugar. A ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards – acontece de quinta (27) a domingo (30), na Estância Hidromineral do Barreiro. O evento é organizado pela Bonare Eventos e conta com parceria financeira e logística da Prefeitura de Araxá.

Aberta gratuitamente ao público, a exposição conta com atrações musicais e culturais, concurso internacional, palestras, treinamentos, degustação de queijos, chefes de cozinha, produtores e expositores.

O evento tem como objetivo valorizar e promover a expansão do queijo de excelência no mercado nacional e internacional, além de incentivar a capacitação e qualificação dos produtores e de seus negócios.

A programação completa está disponível no site ( www.expoqueijobrasil.com.br ).