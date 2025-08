Com programação especial, museus de Araxá atraem mais de 2 mil pessoas nas férias

Cores, arte, história e brincadeiras marcaram o mês de julho nos museus de Araxá. Com visitantes de diversos estados do Brasil e até da França, os espaços culturais da cidade registraram 2.414 visitas ao longo do mês, tornando-se destinos preferidos para famílias em busca de lazer educativo durante as férias.

Fazem parte da rota cultural, o Museu Histórico Dona Beja, o Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá, o Centro de Referência da Cultura Negra e a sede da Fundação Cultural Calmon Barreto. Ao longo de julho, espaços receberam visitantes de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Pernambuco. Também passaram por lá turistas internacionais, com destaque para visitantes de Paris, na França.

Entre os destaques da programação, esteve a exposição da artista Renata Batista no Museu Dona Beja. A mostra, que permaneceu em cartaz durante todo o mês, celebrou a alegria da primavera com obras que exploram o colorido, o perfume e a pureza da estação.

Outro momento especial foi o projeto “Férias no Museu”, promovido pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). Voltado para crianças a partir de 3 anos, o evento aconteceu no Museu Calmon Barreto e no Memorial de Araxá, proporcionando tardes lúdicas e educativas. A programação incluiu tour guiado, contação de histórias, oficina de pintura e brincadeiras, tudo pensado para despertar nas crianças o interesse pela história e pela cultura da cidade.

A coordenadora dos museus, Tatiana Ávila, destaca o bom desempenho registrado em julho. “Sabemos que, nas férias, as pessoas procuram coisas diferentes para fazer. Recebemos um número muito expressivo de visitantes, pessoas de várias regiões do país vieram conhecer nossos museus, saber mais sobre nossa rica cultura e também conhecer a cidade. Ficamos muito felizes de ver essa grande movimentação, especialmente de crianças e adolescentes querendo saber mais sobre a nossa história”, afirma.

Conheça os espaços

Os museus e centro culturais contam com um tour guiado e gratuito. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; sábados, das 9h às 15h; domingos e feriados: das 8h às 12h.

– Museu Dona Beja – Praça Coronel Adolfo, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-1160.

– Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá – Avenida Vereador João Sena, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-0982.

– Centro de Referência da Cultura Negra – Rua da Banheira, 173, Santa Rita -Tel: (34) 9.9313-0027.

– Sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (Antiga Estação Ferroviária) – Praça Arthur Bernardes, 10, Centro – Tel: (34) 9.9313-0057. (Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h).