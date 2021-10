Concursos de redação e desenho premiam alunos da rede municipal durante a Copa Internacional de Mountain Bike

Palavras e traços que expressam sentimentos e estimulam a educação por meio do esporte. A Copa Internacional de Mountain Bike, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, promoveu concursos de redação e de desenho para alunos de 10 escolas municipais em Araxá. Ao todo, 120 crianças e adolescentes concorreram ao prêmio. A premiação aconteceu no último fim de semana e os vencedores levaram para casa uma bicicleta.

Os concursos foram destinados para alunos regularmente matriculados no 1º ao 3º ano para a categoria desenho e para alunos do 4º e 5º ano na categoria Redação. Foram selecionados desenhos e textos inéditos, a partir do tema “Bicicleta”.

Na categoria desenho, o prêmio ficou com o aluno Arthur Henrique Sales e Oliveira, da Escola Municipal Alice Moura. Já no concurso de redação, o estudante Waron Thomas Silva Rezende, da Escola Municipal Aziz J. Chaer, foi o vencedor.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ações que fazem a ligação da educação com o esporte estimulam a criatividade dos alunos e enriquecem o projeto pedagógico escolar.

“A educação e o esporte caminham juntos, é sempre importante incentivar essas produções nas escolas para incentivar o desenvolvimento do pensamento, pesquisa e originalidade. Paralelo a isso, desperta o interesse nos jovens pela prática esportiva”, destaca a secretária.