Consed oferece apoio socioemocional para educadores das redes estaduais

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) lançou um programa de apoio socioemocional para os educadores das redes estaduais, a plataforma Vivescer.

Vivescer – palavra criada pelo escritor Guimarães Rosa, que combina as palavras “viver” e “ser” – é uma plataforma 100% gratuita, desenvolvida por professores de diferentes estados do Brasil em um processo de criação colaborativa pilotado pelo Instituto Península. Foto: Divulgação Consed

Na plataforma estão disponíveis quatro cursos certificados, com 32 horas cada, que ajudam o professor a equilibrar mente, corpo e emoções e vincular-se ao seu propósito de vida. Além disso, há uma comunidade de suporte, na qual professores trocam experiências e materiais. Os cursos são autoinstrucionais e podem ser realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino no horário de sua preferência.

A ideia é levar, pela internet, um suporte aos educadores que estão em casa para conter o contágio do novo coronavírus (Covid-19). Um convite ao autoconhecimento, autocuidado e mudança de práticas, aliado a uma rede de suporte rica e sempre disponível.

Para se inscrever, basta acessar: https://vivescer.org.br/cadastro/

O Consed

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que reúne as Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal.

A finalidade do Consed é promover a integração das redes estaduais de educação e intensificar a participação dos estados nos processos decisórios das políticas nacionais, além de promover o regime de colaboração entre as unidades federativas para o desenvolvimento da escola pública.