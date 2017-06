Convite: Arquitetando 2017

O Uniaraxá promove entre os dias 12 e 14 de Junho, o Arquitetando 2017, evento voltado aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo e comunidade externa.

Destaque para a palestra de abertura do evento com a participação do Arquiteto e Urbanista Roberto Andrade – Conselheiro Estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, com o tema Atribuições Profissionais do Arquiteto e Urbanista.

As vagas são limitadas para a comunidade externa e as inscrições serão realizadas pelo telefone 3669-2337 , das 17h às 19h.