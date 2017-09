Convite: Etapa Araxá do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2017

No próximo domingo (1º), a partir das 8:30 será realizada a Etapa Araxá do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2017 no ginásio da Escola Estadual Delfim Moreira.

O torneio será disputado em duas categorias (Modulo A e B) e disponibiliza cinco vagas para a decisão em dezembro e pontos no Ranking Nacional da LBX (Liga Brasileira de Xadrez).

O evento foi organizado pela Liga de Xadrez e Damas do Alto Paranaíba (LXDAP) com sede em Patos de Minas e conta com o apoio de diversas empresas da cidade, professores e pais que acreditam e incentivam o esporte.

Os organizadores afirmam que sem o apoio recebido não seria possível realizar a etapa municipal. Apesar do xadrez ser muito desenvolvido na cidade, os atletas ainda estavam aguardando apoio da Secretária Municipal de Esportes para realização de projetos e competições na cidade.

Atletas araxaenses estão se preparando para conquistar as vagas na final.