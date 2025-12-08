Copasa quer estender contratos até 2073 – em contrapartida Prefeitura cobra investimentos e melhorias no serviço

A Prefeitura de Araxá recebeu da Copasa um ofício solicitando a prorrogação do contrato de prestação de serviços com a cidade até o ano de 2073. O documento, enviado por e-mail, não apresenta contrapartidas, investimentos e/ou propostas de melhorias para atender à população araxaense, o que gerou cobrança por parte do município. O tema foi pauta da coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (8), no auditório do gabinete.

A Administração Municipal reforçou que não aceitará a renovação sem negociação e destaca a necessidade de avanços reais na qualidade dos serviços prestados, além da redução da taxa de esgoto e de garantias que tragam benefícios diretos aos moradores. O entendimento do Município é que a proposta busca somente aumentar o valor de venda da Copasa em caso de privatização e não leva em consideração as necessidades locais.

Segundo o prefeito Robson Magela, a empresa também deixou de cumprir parte das obrigações previstas no contrato atual, que segue vigente até 2034. Ele declarou que a permanência da Copasa no município se deve exclusivamente à elevada multa rescisória. “A Copasa está aqui até hoje porque existe uma multa de mais de R$ 120 milhões, que o município não tem condições de pagar. Araxá não aceitará qualquer tipo de renovação de contrato sem melhorias reais para a população, especialmente a redução da taxa de esgoto”, afirma.

O prefeito destacou que, caso aconteça a privatização, o Município vai buscar na Justiça a rescisão imediata do contrato sem o pagamento da multa. “Com o e-mail que recebemos para renovar um contrato tão importante como esse, decidimos realizar uma coletiva, com imprensa, vereadores e secretários, para dar total transparência à população sobre o que está acontecendo. E também deixar claro à Copasa que o interesse de Araxá estará sempre em primeiro lugar.”

Robson deixou claro que, caso a Copasa não apresente contrapartidas, investimentos e/ou propostas de melhorias dos serviços prestados, Araxá vai municipalizar o serviço de água e esgoto ou realizar um processo licitatório para contratação de uma empresa especializada. “O que não vamos aceitar mais é esse descaso da Copasa com Araxá”, afirma o prefeito.