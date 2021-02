Covid-19: Araxá vacina idosos a partir de 90 anos por drive-thru no próximo sábado

A vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 90 anos será realizada no próximo sábado (13) em Araxá. O município recebe mais 740 doses do imunizante nesta quarta-feira (10). Elas serão aplicadas em sistema de drive-thru em quatro Unidades de Saúde – Unisul, Uninorte, Unileste e Unisa.

Não será necessário a realização de cadastro no ato da vacinação, apenas a apresentação do xerox da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).



O familiar ou representante legal de idoso a partir de 90 anos acamado ou que não consegue se deslocar para tomar a vacina deve fazer o cadastro a partir desta quarta-feira (10), na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência. Com o agendamento marcado, uma equipe de saúde da prefeitura irá ao encontro do idoso para aplicar o imunizante.



A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar todos os idosos dessa faixa etária ainda no fim de semana e estender a imunização aos profissionais da saúde caso tenham doses restantes.



“Nós estamos fazendo todos os esforços para facilitar a vacinação da nossa população, com Unidades de Saúde especialmente preparadas para isso. A imunização desse grupo prioritário é de extrema importância. Quando todos forem vacinados, teremos um controle maior dos números de casos, e uma consequente diminuição da taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria”, explica a secretária Diane Dutra.



O horário de funcionamento dos drive-thrus será no sábado (13), das 8h às 16h.



Pontos de vacinação



– Unisul

Avenida Prefeito Aracely de Paula, nº 4.050, Bairro Vila Silvéria – Telefones: (34) 3691-7142 e (34) 3664-4078.



– Uninorte

Rua Lázaro de Vaz de São Paulo, nº 105, Bairro Urciano Lemos – Telefone: (34) 3691-7141.



– Unileste

Avenida Cassiano de Paula Nascimento, nº 290, Bairro Santo Antônio – Telefones: (34) 3691-7103 e (34) 3664-7139



– Unisa

Travessa Piauí, nº 35, Bairro São Geraldo – Telefone: (34) 3691-7185.