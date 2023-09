CPI da Agricultura dá continuidade às oitivas de Testemunhas

A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 02/2023 da Câmara Municipal de Araxá realizou mais duas reuniões para ouvir testemunhas durante esta semana. As sessões foram realizadas na segunda-feira (28) e quarta-feira (30).

A Comissão investiga possíveis atos de irregularidades na contratação de veículos, máquinas, tratores, caminhões e equipamentos por meio do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (CIMPLA), para atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.

Danilo Rodrigues, ex-assessor da Secretaria de Agricultura, foi o convidado da segunda-feira. Ele respondeu a perguntas sobre os locais em que as máquinas prestaram serviço, fiscalização dos horímetros, controle das horas trabalhadas e outras questões referentes ao trabalho da pasta.

A segunda oitiva estava agendada para quarta-feira (30) para ouvir Silmar Barbosa, operador de máquinas de um dos empresários citados. A testemunha optou por não responder às perguntas da Comissão. Uma nova oitiva foi agendada para a segunda-feira (4) para que Silmar possa se pronunciar na presença de seu advogado.

A CPI 02/2023 é composta pelos vereadores Luiz Carlos Bittencourt (presidente), Maristela Dutra (relatora) e Pastor Moacir Santos (membro).

Todas as oitivas realizadas estão disponíveis no canal da Câmara no YouTube: youtube.com/camaramunicipaldearaxa. Os relatórios e documentos também podem ser acessados por meio do site araxa.mg.leg.br/transparência.