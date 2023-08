CPI da Agricultura realiza oitivas de mais três testemunhas

A Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 02/2023 da Câmara Municipal de Araxá reuniu-se na quarta-feira (24) e quinta-feira (25) para ouvir mais três (3) testemunhas. As sessões foram realizadas no Plenário Vereador Guilherme Gotelip Neto.

A comissão é composta pelos vereadores Luiz Carlos Bittencourt (presidente), Maristela Dutra (relatora) e Pastor Moacir Santos (membro). Ela investiga possíveis atos de irregularidades na contratação de veículos, máquinas, tratores, caminhões e equipamentos por meio do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (CIMPLA), para atender às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.

Na quarta-feira (24), foi convocado José Vitor de Oliveira Cardoso, operador de máquinas que trabalhava com equipamentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura. Na quinta-feira (25), foram ouvidos Mateus Rodrigues, gerente da fazenda onde as máquinas prestaram serviços, e o Sr. Caio César Gomes, dono de um caminhão que prestou serviço ao CIMPLA.

Eles responderam a perguntas sobre a execução dos serviços, tipos de máquinas e caminhões utilizados, forma de abastecimento dos veículos, controle das horas trabalhadas, fiscalização dos horímetro, duração dos serviços, locais onde foram prestados e outros tópicos.

Até o momento, a CPI 02/2023 ouviu um total de 13 pessoas, entre convidados e testemunhas. Além das oitivas, a comissão está analisando diversos documentos e denúncias anônimas.

Todas as oitivas realizadas pela CPI estão disponíveis no canal da Câmara no YouTube: youtube.com/camaramunicipaldearaxa. Os relatórios e documentos também podem ser acessados por meio do site araxa.mg.leg.br/transparência.