Curso de Direito do Uniaraxá investe na capacitação de professores e alunos

Sempre com foco no aperfeiçoamento na qualidade de ensino do seu corpo docente, o Curso de Direito do Uniaraxá, com total apoio da Instituição tem promovido diversas ações para atualizar professores e alunos, especialmente na preparação para o mercado de trabalho.

Em abril, o Curso de Direito participou do 3º Fórum Mineiro de Diretores e Coordenadores de Cursos de Direito – Educação Jurídica de Qualidade: Um Compromisso, realizado em Belo Horizonte no mês de abril. Representaram o Uniaraxá no evento o coordenador do Curso de Direito, professor Nilson Vieira de Carvalho, a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas, professora Eliana Maria Pavan de Oliveira, e o coordenador adjunto do Curso de Direito, professor Almir Garcia Fernandes. O Fórum foi promovido na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG em BH e foi oferecido pela OAB/MG e Comissão de Educação Jurídica.

Reforma da Previdência é tema de minicurso

Um assunto com repercussão nacional foi tema de um minicurso intitulado “Reforma da Previdência Social”, os alunos do Curso de Direito acompanharam uma palestra ministrada pelo advogado Anderson Avelino de Oliveira Santos, no Tribunal do Júri do Uniaraxá. O minicurso foi promovido por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil-Minas Gerais, Escola Superior de Advocacia e 33ª Subseção de Araxá, oportunidade em que os alunos puderam tirar suas dúvidas sobre o tema e aprofundar seus conhecimentos à cerca do debate que pode mudar as regras atuais para quem quer se aposentar.