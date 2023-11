Curva de Rio e Fazenda Máfia estão na final do Ruralão 2023

O 30° Campeonato Ruralão já tem seus finalistas. As partidas de volta da semifinal aconteceram no último domingo (26), no Estádio Municipal Fausto Alvim. As equipes Curva de Rio e Fazenda Máfia avançaram após eliminarem Audax e Santa Vitória, respectivamente, e decidirão o título da edição de 2023.

Na partida que abriu os jogos de volta da semifinal, Curva de Rio venceu a equipe Audax pelo placar de 3 a 2. Já no segundo jogo, a Fazenda Máfia entrou com a vantagem após ter vencido o Santa Vitória por 3 a 0 na partida de ida. As equipes empataram pelo placar de 2 a 2, e dessa forma, a Fazenda Máfia avançou para a finalíssima.

Os jogos da final Ruralão acontecerão no Estádio Municipal Fausto Alvim, com a partida de ida sendo realizada na manhã do dia 3 de dezembro, e o jogo de volta no dia 10 de dezembro, quando também será realizada a decisão do terceiro lugar.

Campanha dos finalistas

A equipe Curva de Rio está invicta na competição até o momento. Foram 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, com 37 gols marcados e 11 sofridos. O centroavante da equipe, João Victor dos Santos é o artilheiro da edição com 16 gols marcados.

A Fazenda Máfia já participou de nove decisões no Ruralão, e dentre essas finais conquistou o título de campeã por sete vezes. Na temporada de 2023, o time fez a segunda melhor campanha da edição, foram 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, com 25 gols marcados e 9 sofridos. Além disso, a equipe tem também o segundo artilheiro da competição, Juninho Valeriano, que já balançou as redes 10 vezes.