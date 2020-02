Dia D de Contra o Sarampo e atualização do cartão de vacinas

No último sábado (15), as sete Unidades de Saúde de Araxá participaram do Dia D da Campanha de Vacinação contra Sarampo 2020. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, mobilizou centenas de funcionários para atender a comunidade e foram aplicadas doses de todas as vacinas que eram indicadas e estavam faltando nos cartões como: Sarampo (250), Meningo C (170), HPV (206) e Febre Amarela (201). A Campanha contra Sarampo se estende até o dia 13 de março e as pessoas ainda podem procurar as vacinas na UniLeste, UniNorte, UniOeste, UniCentro, Unisa, UniNordeste e Unisse.

Quem esteve nas Unidades de Saúde aprovou o Dia D. Luiz Carlos Pereira, morador do bairro João Bosco Teixeira, foi com a esposa Aline, levar a filha Maria Ester, para vacinar. “É importante imunizar as crianças para evitar contaminações e fatalidades. Todos devem ter consciência da importância desse trabalho. Quem é pai ou mãe e ama seus filhos leva para vacinar, é bom para a saúde deles e saúde é tudo”.

Para o adolescente, José Eduardo, de 16 anos, foi tranquilo se deslocar do bairro Padre Alaor até a UniCentro para se vacinar. “É importante para combater doenças e ajudar a melhorar a vida em sociedade, evita surto de doenças na comunidade. O Dia D ajuda bastante, facilita principalmente para os pais que trabalham e têm pouco tempo no horário comercial durante a semana para vacinar os filhos”.