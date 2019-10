Dia D de Mobilização Nacional Contra Sarampo acontece neste sábado

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, adere recomendação do Ministério da Saúde, e programa o Dia D de Mobilização Nacional Contra Sarampo para este sábado, 19 de outubro, de 8h às 17h. As Unidades Básicas de Saúde – Unicentro, Uninorte, Unisa, Unioeste e Uninordeste – estarão abertas para atender crianças não vacinadas de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), o público alvo atingido desse Dia D que faz parte da Campanha de Vacinação com encerramento previsto no dia 25 de outubro.

O sarampo é uma doença com alto potencial de transmissão que apresenta variação sazonal (temporário), e aumento da incidência no período entre o final do inverno e o início da primavera, ou após estações chuvosas. De acordo com a referência técnica em Vigilância Ambiental, Telma Di Mambro Senra, a vacinação é o melhor método de prevenção.

“Todas as crianças de seis meses até cinco anos incompletos têm que ter dois registros de vacina contra sarampo. Pais levem os seus filhos na unidade de saúde mais próxima portando o cartão para conferir se é preciso receber ainda alguma dose. Estaremos abertos neste sábado para as pessoas aproveitarem o final de semana e colocarem o cartão de vacinação em dia”, destacou Telma.