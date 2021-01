Educação divulga classificação preliminar dos processos de convocação e contratação temporária

Já estão disponíveis para consulta as listagens de classificação preliminar dos processos de contratação temporária para atuação no quadro administrativo e de convocação de candidatos ao exercício de funções do quadro do magistério nas escolas da rede pública estadual de ensino e nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs).



As listagens podem ser consultadas nos sites em que os candidatos se inscreveram: www.contratacao.educacao.mg.gov.br ou www.convocacao.educacao.mg.gov.br. É necessário que os participantes do processo selecionem primeiro o ano de 2021 e, logo depois, fazer a busca por modalidade, cargo e município.



Segunda etapa



A partir das 10h deste sábado (23/1), terá início a segunda fase do processo de inscrição para os interessados em atuar nos quadros do magistério e administrativo da rede pública estadual de ensino. Nesta etapa, o candidato deverá conferir na listagem de classificação preliminar os dados pessoais, o tempo de serviço e a habilitação/escolaridade, podendo alterá-los, se necessário, durante o período previsto em cronograma.



A cada alteração na segunda etapa será emitido um novo comprovante com as alterações processadas. As modificações podem ser feitas até as 12h da próxima terça-feira (26/1), no mesmo site em que o candidato se inscreveu.



Vale lembrar que somente o candidato que efetuou a inscrição na primeira etapa poderá participar, se necessário, da segunda etapa de inscrição.



Classificação definitiva



A divulgação da classificação definitiva dos candidatos inscritos dos processos de contratação temporária para atuação no quadro administrativo e de convocação de candidatos ao exercício de funções do quadro do magistério nas escolas da rede pública estadual de ensino e nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs) está marcada para o dia 1° de fevereiro, a partir das 10h.