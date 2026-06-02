CAEI celebra 10 anos de inclusão, acolhimento e transformação em Araxá

Acolhimento, orientação e atendimentos especializados. Há dez anos, o Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (CAEI) acompanha crianças, adolescentes e suas famílias, oferecendo suporte a estudantes com deficiências, transtornos, necessidades educacionais especiais e em situação de vulnerabilidade. Referência regional em Educação Inclusiva, o serviço completou uma década de atuação em Araxá e celebrou a data com uma cerimônia especial realizada nesta segunda-feira (1º), no Centro Cultural do Colégio São Domingos.

O evento reuniu autoridades, famílias, profissionais da educação, parceiros e representantes da comunidade para comemorar os avanços conquistados ao longo dos últimos dez anos. Durante a cerimônia, foi apresentada a trajetória do centro e os principais marcos que contribuíram para consolidar o serviço como referência regional. O momento também foi marcado por homenagens a profissionais que tiveram papel fundamental na construção e fortalecimento da educação inclusiva no município.

Foram homenageadas Valéria Pereira, integrante da equipe desde a implantação do CAEI; a professora Almerinda Borges de Lima, referência nas Salas de Recursos Multifuncionais; a professora Vera Lúcia Tomé Ferreira, uma das pioneiras entre as professoras de apoio da rede municipal; a professora Vera Lúcia Alves Rosa, reconhecida pelo incentivo ao desenvolvimento das potencialidades dos estudantes; além da supervisora pedagógica Riquelme de Cássia Faria Leite e da coordenadora-geral Ana Rita Eduardo Flores, que tiveram participação decisiva na idealização e consolidação do centro ao longo da última década.

A programação contou ainda com uma palestra sobre desenvolvimento infantil, inclusão e saúde mental, ministrada pela médica psiquiatra Daniela Rodrigues Gonçalves, integrante da equipe multiprofissional do CAEI e do CAEIzinho.

Sobre o CAEI



Criado em junho de 2016, o CAEI tornou-se referência no atendimento educacional especializado em Araxá, oferecendo suporte pedagógico, clínico e orientação às famílias. Ao longo de sua trajetória, o centro ampliou significativamente sua atuação, fortalecendo as políticas públicas voltadas à educação inclusiva e garantindo melhores condições de aprendizagem, participação e desenvolvimento aos estudantes público-alvo da educação especial.

O CAEI é vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Seus projetos são incentivados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por meio de recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também financiados pela Prefeitura Municipal de Araxá.

O espaço oferece atendimento educacional especializado, com recursos pedagógicos e de acessibilidade de forma complementar e suplementar à escolarização dos alunos com necessidades educacionais especiais. Atualmente, são realizados centenas de atendimentos clínicos, terapêuticos e pedagógicos todos os meses, beneficiando centenas de crianças e famílias do município.

Na sede do CAEI são oferecidos atendimentos com psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta e psiquiatra infantojuvenil. Já nas escolas da Rede Municipal de Ensino, os estudantes contam com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), voltado para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), síndrome de Down, baixa visão, deficiência física, intelectual e outras necessidades específicas, sempre acompanhados por profissionais especializados em Educação Inclusiva.

Para a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a comemoração dos 10 anos do CAEI representa uma importante conquista para a educação de Araxá.

“Ao longo desses anos, o CAEI se consolidou como um espaço de acolhimento, cuidado e desenvolvimento. Temos orgulho de ver Araxá se tornar referência em educação inclusiva, garantindo que cada criança tenha acesso às oportunidades necessárias para aprender, se desenvolver e participar plenamente da vida escolar”, destaca.