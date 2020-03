Em parceria com a FIEMG, CBMM anuncia ações em prol da comunidade de Araxá e Estado de Minas Gerais para apoio ao enfrentamento do coronavírus

A CBMM, atenta aos desdobramentos do atual cenário envolvendo o novo coronavírus (COVID-19), adotou todas as medidas necessárias para a contenção da doença em seu parque industrial, escritórios e subsidiárias em todo o mundo, de forma a preservar a saúde de seus colaboradores e terceiros. Essas medidas dão segurança para que a Companhia contribua com a sustentação da economia da região de Araxá, do Estado de Minas Gerais e de todo o Brasil.

Há mais de 60 anos, a CBMM trabalha no desenvolvimento de um mundo mais sustentável e seguro, através da aplicação de seus produtos em diversos segmentos da indústria. Os resultados de sua operação diária possibilitam que a Companhia contribua diretamente com ações voltadas para o bem da comunidade, especialmente neste momento de união social. Em linha com as demandas da comunidade, a CBMM está contribuindo com a doação de equipamentos e materiais essenciais para o enfrentamento à doença.

Nesta semana, CBMM e FIEMG uniram esforços para a compra de respiradores para o Estado de Minas Gerais. A Companhia doou R$ 5,5 milhões, garantindo que cerca de 10 equipamentos sejam exclusivos para a Santa Casa de Araxá. A empresa também irá destinar R$5 milhões aos Fundos do Idoso e da Criança, além de doar, para a Secretaria de Saúde de Araxá, 2.500 macacões, proporcionando maior segurança aos profissionais da saúde.

Esta iniciativa contribui para o enfrentamento da doença, além de deixar um legado para a comunidade local. Neste momento, a colaboração e união de todos, em prol da saúde e segurança, se faz necessária. A CBMM, ciente da importância deste combate, segue com o seu compromisso e parceria com a cidade de Araxá e o Estado de Minas Gerais.