Em parceria com a Prefeitura de Araxá, 26º Campeonato Radical Street reúne 800 pessoas na Praça da Juventude

Uma manhã perfeita para a prática esportiva, um espaço ideal para reunir familiares e amigos e muitas manobras radicais. Assim foi o 26º Campeonato Radical Street, que pela primeira vez contou com a parceria da Prefeitura de Araxá.

A competição foi realizada no último domingo (30), na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, e atraiu mais de 800 pessoas entre competidores e público em geral.

O campeonato foi dividido em cinco categorias: Mirim, Feminina, Iniciante, Amador e Máster, com 100 competidores das cidades de Araxá, Perdizes, Ibiá, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Pará de Minas, Patos de Minas, Nova Serrana, Formiga, Divinópolis, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Papagaios, Osasco (SP) e Curitiba (PR).

A skatista Janaína Renata de Almeida de Morais veio de Contagem e diz que se surpreendeu com a estrutura do campeonato. “Foi a primeira vez que participei de um campeonato em Araxá, e fiquei encantada com todo suporte preparado para os atletas. Todo mundo ganha com isso, a economia da cidade, as famílias que vieram prestigiar o evento e o esporte, é claro”, comenta.

O produtor cultural do evento, Emílio Gonçalves, afirma que o apoio logístico e estrutural da Administração Municipal fez toda a diferença para a competição. “Foi uma verdadeira festa do skate. Reunimos atletas de 5 a 50 anos, não só de Araxá, mas da região e também do país. Pela primeira vez a Prefeitura de Araxá garantiu um apoio de enorme importância para nós”, relata.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), destaca o papel das praças esportivas na cidade. “É muito importante continuar trabalhando para que esses espaços possam atender todas as idades, famílias e grupos de amigos. O acesso ao esporte muda a vida da população, e ficamos imensamente felizes em ver a Praça da Juventude movimentada, com um grande campeonato sendo realizado na modalidade do skate”, ressalta.

Premiação

– Categoria Mirim

1° lugar: Maike / Araguari

2° lugar: Flávio / Araxá

3° lugar: Caique / Araxá

– Categoria Feminina

1º lugar: Janaína Renata / Contagem

2º lugar: Fernanda Nunes / Araxá

3º lugar: Maria Júlia / Araxá

– Categoria Iniciante

1° lugar: Guto / Uberaba

2° lugar: Luan / Araguari

3° lugar: Davi / Uberaba

– Categoria Máster



1° lugar: Magno Sobral / Araxá

2° lugar: Renato / Araxá

3° lugar: Vinicius / Contagem

– Categoria Amador

1° lugar: Cadu Garcia / Uberaba

2° lugar: Evander / Uberlândia

3° lugar: Matheus Vitorino / Patos de Minas