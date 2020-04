Equipes da UPA fazem treinamento sobre Covid-19 em Araxá

Os profissionais que trabalham na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) participam do treinamento “Medidas de prevenção e controle durante a assistência aos casos suspeitos de Coronavírus”, oferecido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Saúde.

As informações sobre temas variados estão sendo repassadas desde a semana passada pelo professor do curso de Enfermagem do Uniaraxá, Sharon Caetano Sampaio e pelo enfermeiro da UPA, Alexandre Reis Bernardes. Entre os assuntos estão: Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S), Fluxos assistenciais e Auxílio de enfermagem no procedimento de incubação. São quase 3h de treinamento com aulas práticas e as orientações já foram repassadas para as equipes de enfermagem e limpeza. Na quarta-feira, 22 de abril, serão treinados motoristas, recepcionistas, técnicos de radiologia, profissionais da farmácia e do setor administrativo.

A coordenadora da UPA, Samira Reis, ressalta que o treinamento é importante porque oferece assistência e contribui com a segurança de todos os profissionais que trabalham na Unidade. “Além das informações também trabalhamos as questões emocionais e contamos com o apoio da comunidade. Recebemos homenagens dos alunos do Colégio São Domingos, com vídeos onde as crianças nos enviam mensagens e cartazes. Tivemos oração e bênção oferecidas pelo padre Márcio André e pelo pastor Claudenir Dias”.