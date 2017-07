Equipes de Saúde alertam para os perigos do cerol

Os meses de junho, julho e agosto são os que concentram mais casos de acidentes causados pelo cerol. Em grande parte, o aumento no número de casos neste período é atribuído pelas equipes de Saúde de Minas Gerais em razão do período de férias escolares.

As lesões mais comuns são as cortantes, nos casos em que a linha está esticada e alguém, por não ver, acaba tendo contato direto, causando assim o corte.

Lucas Alves Duarte, de 25 anos, foi vítima de um acidente com cerol, quando tinha apenas cinco anos. Ele estava sentado na rua vendo seu irmão jogar bola, quando uma linha de cerol o atingiu, deixando uma grande cicatriz no pescoço.

“De repente, vi algo se aproximando e coloquei instintivamente o dedo indicador na frente. Foi isso que me salvou, mas, ainda assim, cortou metade do meu pescoço. Se não tivesse colocado o dedo, cortaria o pescoço todo”, relata Lucas, que levou 28 pontos na área do corte e, hoje, tem como única sequela a cicatriz.

É importante ressaltar que esses acidentes podem provocar muitas sequelas graves, como cortes e amputações (sequela permanente). Em alguns casos, inclusive, pode levar à morte, pois, se o corte for profundo e atingir uma artéria de grande calibre, o sangramento será mais difícil de ser contido e a hemorragia levará a um estado de choque.

Há casos também de inalação do pó de vidro por quem estava preparando a mistura, levando ao sangramento de vias aéreas.

Para os motoqueiros, é muito importante o uso de capacete, luvas, botas de cano longo, pois podem acontecer também lesões em membros inferiores quando a linha está no chão e fia presa à moto. Também é essencial a antena no guidão e a balaclava (touca que se veste de forma ajustada na cabeça até o pescoço), além de protetores do pescoço.

Para quem está empinando a pipa, a atenção também deve ser redobrada. É importante escolher um local longe da rede elétrica, pois, perto de fiação, a linha com o cerol pode cortar o fio e provocar um curto circuito ou uma descarga elétrica. Como consequência, podem ser provocadas queimaduras graves ou até mesmo óbitos.