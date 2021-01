Estado retoma nomeação de aprovados em concurso público da Educação

O Governo de Minas Gerais publicou, nesta terça-feira (19/1), no Diário Oficial do Estado, listagem com os nomes dos nomeados para os cargos de Professor e Especialista em Educação Básica.



A nomeação contempla mil profissionais que atuarão na rede estadual de ensino. A publicação marca a retomada das nomeações, suspensas desde o decreto de calamidade pública instituído no estado em prevenção à covid-19.



Cargos



Ao todo, foram nomeados 600 profissionais para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) de diferentes disciplinas e 400 para o cargo de Especialista em Educação Básica (EEB). As nomeações são referentes aos cargos disponibilizados no edital nº 07/2017 e contemplam vagas em municípios de todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

A subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, Ana Costa Rego, comemorou a publicação das nomeações. “Estamos muito contentes com essa retomada das nomeações dos aprovados neste concurso público. Ela é fruto de trabalho conjunto e esforço das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Educação (SEE/MG), que vai possibilitar o fortalecimento do quadro efetivo de profissionais que atuam nas escolas da rede pública estadual de ensino mineira”, afirma.



Já nomeados



Desde o início da atual gestão estadual, a SEE-MG já nomeou 4,9 mil servidores para a rede estadual de ensino.



As novas nomeações estão escalonadas em cinco lotes. O primeiro em agosto de 2019, com mil nomeações. Em outubro, outros dois lotes de chamamento dos aprovados em concurso foram realizados. Mais um ocorreu em março de 2020. Já o quinto lote se refere ao publicado nesta terça-feira (19/1).



Prorrogação do concurso



O Governo de Minas prorrogou até 2022 o prazo de validade do concurso para os cargos de especialista em educação básica e professor de educação básica, referente ao edital nº 07/2017, da SEE/MG. Com a extensão do prazo, a Secretaria garante a continuidade da política de nomeação dos servidores que vem sendo adotada desde o início da gestão Romeu Zema.