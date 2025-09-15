Exames gratuitos e entrega de óculos vão beneficiar alunos da rede pública em Araxá

Um novo programa voltado à saúde visual de crianças e adolescentes será implantado em Araxá pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa, chamada Programa Miguilim, integra uma ação do Governo de Minas Gerais e tem como objetivo identificar e tratar precocemente problemas de visão em estudantes da rede pública, ampliando o acesso a exames especializados e à entrega gratuita de óculos para quem precisar.

Nesta primeira etapa, o foco será a saúde ocular. Serão realizados exames de triagem nas escolas, com o uso do teste de Snellen, aplicado por professores e profissionais da atenção básica previamente capacitados. Caso sejam detectadas alterações na visão, os alunos serão encaminhados para consultas oftalmológicas especializadas e, se houver indicação médica, receberão óculos gratuitamente.

Em Araxá e nos municípios da microrregião, o programa prevê inicialmente a realização de 1.037 consultas oftalmológicas e a entrega de 311 óculos, beneficiando estudantes com idade entre 5 e 18 anos das redes municipal e estadual de ensino.

A preparação dos profissionais da educação e saúde já está em andamento. Na última quinta-feira (11), ocorreu o primeiro encontro de capacitação do Programa Miguilim, no auditório do gabinete do prefeito, no Centro Administrativo. A capacitação, com certificado, habilita os participantes a realizar o teste de triagem visual nas escolas.

A iniciativa também estabelece critérios de priorização para a triagem, dando preferência a crianças de 5 e 6 anos, estudantes com dificuldades de aprendizagem e aqueles em situação de vulnerabilidade social, como beneficiários do Programa Bolsa Família, ou matriculados em escolas rurais, quilombolas e indígenas.



Parcerias locais fortalecem a ação



A execução das consultas será feita em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, que será a prestadora dos serviços oftalmológicos. A aquisição dos óculos será realizada por meio de processo licitatório, garantindo qualidade e transparência.

“Mais do que oferecer exames, o programa visa promover inclusão, aprendizagem e qualidade de vida para crianças e adolescentes que, muitas vezes, têm o desempenho escolar comprometido por problemas simples de visão que passam despercebidos. A expectativa da prefeitura é que a iniciativa gere um impacto direto na vida escolar e social dos estudantes, promovendo uma educação mais acessível, justa e saudável”, destaca a referência técnica de Saúde da Criança e do Adolescente, Mônica Aparecida de Faria.