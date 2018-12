Fabiano conclui gestão com economia de R$ 2 milhões e modernização da sede legislativa

A gestão 2017/2018 da Câmara Municipal de Araxá, sob presidência do vereador Fabiano Santos Cunha (PRB), destaca entre as principais ações a reforma geral e modernização da sede própria, com solenidade realizada na sexta-feira (14), e economia de R$ 2 milhões que foram devolvidos à Prefeitura de Araxá, com indicações para serem investidos na saúde pública.

“Em 2017, sugerimos que fossem adquiridas UTIs Móveis e um carro adaptado com carretinha para o transporte e recolhimento de animais ao Canil Municipal. A sugestão foi aceita e a cidade recebeu, fruto da economia da Casa, esses importantes investimentos, que estão a serviço da população”, diz Fabiano.

Com a devolução dos recursos economizados no Exercício 2018, foi sugerida a aplicação em três projetos – um na Santa Casa de Misericórdia, outro na Casa do Caminho e um na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Na Santa Casa, a proposta é para reforma do telhado e das instalações onde funcionou o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Na Casa do Caminho, o projeto visa a construção do Setor de Fisioterapia e do Jardim da Longa Permanência.

E na Apae, foi sugerido que os recursos possam ser aplicados na construção da recepção da clínica.

“Trata-se de uma sugestão que o Poder Legislativo faz ao Poder Executivo. Nós visitamos essas três instituições que realizam importantes serviços e constatamos, junto a elas, essas necessidades, que são prioridades, reivindicadas pelas próprias instituições, que atendem milhares de pessoas mensalmente”, lembra.

Entre as melhorias na Casa Legislativa, Fabiano destacou instalação de piso vinílico, a nova identidade visual interna e externa, a modernização da Iluminação interna e externa, a pintura geral, instalação de corrimão na escadaria, galeria dos ex-presidentes e a instalação da galeria de artes.

“É responsabilidade do gestor do Poder Legislativo zelar pela preservação do patrimônio público, além de promover e garantir melhor acessibilidade, modernidade, valorização à história e acolhimento aos cidadãos, que são os legítimos donos da Casa do Povo”, destaca Fabiano.

No plenário, outras diversas mudanças, como a instalação do painel eletrônico de votação, a construção das cabines de operação de áudio, vídeo e painel, o novo sistema de transmissão audiovisual, piso vinílico e novos móveis planejados, novo Setor de Protocolo e construção de uma sala de apoio, com copa e sanitários.

“Essas adequações vieram para, de uma forma geral, dinamizar os trabalhos em Plenário, dando total segurança aos processos legislativos e profissionalizando o funcionamento da instituição”, explica o presidente.

“Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, aos meus colegas que me confiaram essa missão e, principalmente, à comunidade de Araxá, por permitir este capítulo especial no livro da minha vida”, finalizou Fabiano.