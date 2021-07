Famílias acolhem crianças e adolescentes em situação de risco em Araxá

Não ter crianças e adolescentes institucionalizados e proporcionar a eles uma oportunidade de vivenciar o verdadeiro significado de família. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) realiza o cadastro e capacitação das famílias interessadas em acolherem meninas e meninos em situação de risco.

O Programa Família Acolhedora – Refazendo Sonhos promove a habilitação de pessoas que, por um período determinado, recebam crianças ou adolescentes, dando-lhes amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária, até que eles voltem à família de origem ou sejam adotadas.

A Prefeitura de Araxá tem como objetivo transformar o projeto em uma política pública que garanta a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes separados de suas famílias por situações de abandono ou violação de direitos.

Desde o lançamento, há cerca de 2 meses, o projeto que conta com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), já habilitou 10 famílias e outras três estão em processo de habilitação. A família acolhedora pode ser composta de apenas uma ou mais pessoas, desde que seja considerada família previamente selecionada e capacitada.

As famílias interessadas em acolher esses jovens institucionalizados são orientadas sobre o caráter excepcional e provisório do acolhimento e também a finalidade, que é a reintegração familiar ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção.

Um acompanhamento é realizado a cada 6 meses para reavaliação da situação da criança ou do adolescente acolhido e o monitoramento desses jovens é feito constantemente. Cada família acolhedora poderá acolher em sua casa apenas uma criança ou adolescente por vez, exceto quando for grupos de irmãos (mediante avaliação técnica).

Os interessados podem buscar mais detalhes e realizar a inscrição na sede da Fundação da Criança e Adolescente de Araxá, localizada na rua da Bomba, nº 100, bairro Leda Barcelos. O contato também pode ser feito por telefone (34 3691-7192).