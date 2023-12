Fazenda Máfia vence Ruralão pela oitava vez

A Fazenda Máfia conquistou o seu oitavo título do Campeonato Ruralão, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, após vencer na combinação de resultados dos dois jogos da final. Na partida de ida, a equipe bateu a Curva de Rio por 3 a 1. No jogo de volta, perdeu por 1 a 0. Com o 3 a 2 no resultado agregado, a Fazenda Máfia voltou a levantar a taça após quatro anos.

A decisão foi realizada neste domingo (10), no Estádio Municipal Fausto Alvim, onde também a Fazenda Santa Vitória conquistou a terceira colocação ao vencer o Audax na decisão por pênaltis, após o jogo ficar empatado em 2 a 2 no tempo normal.

Pelo caminho, a trajetória da Máfia, no mata-mata, até o octacampeonato, teve quatro eliminações. O time passou por Boca Júnior (oitavas de final), Santo Antônio (quartas de final), Santa Vitória (semifinal) e Curva de Rio (final).



Com uma excelente campanha, em 13 jogos, a equipe conquistou 10 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram 28 gols marcados e 11 sofridos. O 30º Ruralão 2023 contou com 18 equipes.

O volante Marcelo Tormin destaca a qualidade das equipes participantes nesta edição do campeonato. “Estamos muito felizes com esta vitória, estamos comemorando bastante, pois cada título é uma experiência nova, uma emoção nova. Esse foi um Ruralão muito bem disputado, com grandes equipes”, explica.

O prefeito Robson Magela esteve presente na decisão e destaca que a Gestão Municipal irá sempre apoiar eventos que promovam o espírito esportivo e contribuam para o bem-estar da população.



“É com grande satisfação que finalizamos a 30ª edição do Campeonato Ruralão. Neste ano de 2023 foram mais de 600 participantes entre jogadores, dirigentes e comissão técnica. Um evento que não apenas fortalece o esporte, mas também impulsiona nossa economia local e oferece um espaço de lazer para todos. Ver o estádio com grande público nesta final demonstra a paixão que as pessoas têm pelo futebol “, acrescenta.

Escalações – 2ª jogo da final



Curva de Rio: Dida; Tiago Modelo, Luciano Tapira, Juninho Beiço e Germano (Maikon Bombeiro); Feijão (Waltinho), Ricardo Bunda e Marcos Pontes (Deninho); Bruninho, Heldinho e Bruno Melecão (João Vítor). Treinador: José Victor Chadu



Fazenda Máfia: Ednei; Tiago Badete, Marcos Júnior, Dalvan e Cabeça (Veter Júnior); Augusto Thoda, Kanydia, Rodriguinho (Alvin) e Diogo (Serginho); Diego (Gerson) e Juninho Valeriano (Gustavo). Treinador: Cafu

Gol: Heldinho (Curva de Rio), aos 10 minutos do 2º tempo.

Premiações

– 1º lugar: Fazenda Máfia;

– 2º lugar: Curva de Rio;

– 3º lugar: Santa Vitória;

– Goleiro menos vazado: Eli (Audax);

– Revelação: Adryan (Santo Antônio);

– Disciplina: Aliança;

– Artilharia: João Vítor (Curva de Rio);

– Homenagem Especial: Morro da Mesa, 1º Campeão do Ruralão.