FCCB realiza a Semana da Música com programação aberta ao público nesta terça e quarta

Variados estilos musicais em duas noites de apresentações no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Nesta terça (22) e quarta-feira (23), a Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo promove a Semana da Música.

Seresta, chorinho, coral, orquestra, música instrumental e a apresentação dos alunos do projeto Juventude em ConSerto são alguns dos destaques da programação.

O evento faz referência ao Dia do Músico, comemorado em 22 de novembro. Para as apresentações, foram definidos números que fazem parte de grupos musicais formados na escola e de alunos dos cursos livres e técnico.

O maestro Tiago Lois destaca que o evento vai promover uma união de estilos musicais. “Na Escola de Música temos um grupo bem eclético de professores e alunos. Por isso, fizemos uma seleção que pegou um pouco de cada estilo trabalhado e unimos todos eles na Semana da Música. Vamos ter desde Música Popular Brasileira, passando pelo rock e o blues, até a música clássica e erudita, além de outros estilos. Vai ter um pouco de tudo”, adianta.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, reitara que a Semana da Música é tradicional e já parte do calendário de comemorações do Dia do Músico. “Apresentarmos o melhor do foi desenvolvido durante o ano em um evento aberto à toda comunidade. Além disso, na semana, teremos na Escola Música durante as aulas outras ações internas alusivas à data”, conta.

Juventude em ConSerto

Na programação de terça (22), os 120 alunos do projeto Juventude em ConSerto, se apresentarão ao público presente. Desde abril, estudantes do ensino integral da Escola Municipal Padre João Botelho, Oratório Nossa Senhora Auxiliadora (manhã e tarde) e Escola Estadual Maria de Magalhães têm aulas semanais na Escola de Música, onde aprendem a tocar instrumentos como violino, violoncelo, percussão e ritmo corporal, além de praticarem o canto coral.

O projeto é desenvolvido pela Escola de Música, por meio da FCCB, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Programação

Terça-feira | 22/11 | Teatro Municipal | 19h

– Grupo de Seresta Música na Janela;

– Apresentação dos alunos do projeto Juventude em ConSerto;

– Apresentação de alunos e professores da Escola de Música;

– Orquestra Popular e Coral Titina Rosa.

Quarta-feira | 23/11 | Teatro Municipal | 19h

– Grupo Flauteando;

– Apresentação em homenagem ao ex-professor Belchior Celestino (Reizinho), com o saxofonista Raphael Borsatto;

– Apresentação de alunos e professores da Escola de Música;

– Coral Infantil Ana Maria;

– Grupo Chorando na Praça.