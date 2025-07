Fenadoces 2025 destaca tradição doceira e fortalece economia e cultura com apoio da Prefeitura de Araxá

A 5ª edição da Fenadoces – Feira Nacional de Doces de Araxá encerrou com sucesso e público expressivo, consolidando-se como um dos eventos mais saborosos e culturais da cidade. Realizada com o apoio da Prefeitura de Araxá, a feira reuniu milhares de visitantes entre moradores e turistas em uma programação diversificada com oficinas, workshops, atrações culturais e a comercialização de doces típicos produzidos por expositores locais.

Um dos destaques deste ano foi o 1º Concurso de Doces da Fenadoces – “Raízes & Releituras: Sabores que contam histórias”, que contou com o apoio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) e da Secretaria Municipal de Turismo. A iniciativa reuniu mais de 60 produtores de Araxá e da região, divididos em três categorias: Doces Tradicionais, Doces Gourmet e Doces Restritivos. O concurso celebrou a criatividade, a memória afetiva e os saberes da doçaria regional, resgatando receitas tradicionais e reconhecendo novas releituras.

Para a presidente da FCCB, Madalena Aguiar, o concurso reforça a conexão entre cultura e identidade local. “É uma iniciativa que vai além do sabor: resgata memórias, valoriza talentos e mostra que nossa doçaria é, acima de tudo, um patrimônio cultural vivo de Araxá”, destaca.

A secretária municipal de Turismo, Alda Santos, também ressaltou a importância da iniciativa. “O concurso agregou valor à feira e ao turismo gastronômico da cidade. Ao incentivar a produção local e regional, estamos fortalecendo não só a identidade cultural, mas também a geração de renda e o protagonismo de nossos produtores”, afirmou.

Na programação artística, o show da banda Paralamas do Sucesso foi um dos momentos mais marcantes. Devido a um quadro de faringite, o vocalista Herbert Vianna precisou adiar a apresentação marcada para a sexta-feira, mas fez questão de subir ao palco no sábado. Mesmo em recuperação, permaneceu durante todo o show e foi calorosamente aplaudido pelo público, que reconheceu o gesto de empatia e compromisso com os fãs.

Ao longo dos dias de evento, a Fenadoces 2025 movimentou não só o setor cultural e turístico da cidade, mas também a economia criativa, promovendo visibilidade para os produtores locais e fortalecendo o vínculo da comunidade com suas raízes.