Filho é morto pelo pai no bairro Max Neumann

Foto: Willian Tardelli

Um jovem, de 26 anos, foi morto pelo próprio pai no bairro Max Neumann. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado no fim da noite de ontem (23), após uma discussão. David Gustavo Furlan foi atingido por um golpe de garfo no pescoço e não resistiu aos ferimentos.

Logo após o crime, o pai E.R.S. (46 anos) fugiu do local, mas foi preso pela Polícia Militar.

O pai relatou não aceitar que um amigo de David morasse na casa do filho. Ele disse que foi até a casa de David verificar essa situação. Houve um atrito entre as partes e o amigo de seu filho teria enfiado um garfo no peito do pai da vítima.

O autor disse que para se defender, se apossou de um garfo e partiu em direção desse rapaz. Porém, seu filho entrou no meio da confusão e foi atingido pelo garfo na região do pescoço. David Gustavo chegou a ser socorrido por terceiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu no local.

Em relato aos policiais, o pai disse não aceitar que esse rapaz morasse na casa por ele ter várias passagens pela polícia. Durante o registro do boletim de ocorrência, o rapaz compareceu na Delegacia de Polícia Civil.

A PM verificou que havia um mandado de prisão em aberto contra o envolvido e ele acabou preso. A suposta arma usada no crime, com resquício de sangue, foi apreendida pelo perito.

O autor foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil que vai dar sequência ao trabalho de investigação.