Fundação Cultural Calmon Barreto cria setor para auxiliar artistas na captação de recursos culturais

Ampliar oportunidades, fortalecer a cultura e apoiar quem faz arte acontecer. Com esse propósito, a Fundação Cultural Calmon Barreto criou um novo departamento voltado exclusivamente para auxiliar na captação de recursos por meio das Leis de Incentivo à Cultura, como a Rouanet e a Aldir Blanc. O objetivo é ampliar o acesso a editais, parcerias e instrumentos de fomento, assegurando a continuidade e o fortalecimento das ações culturais promovidas pela autarquia.

De acordo com a presidente da FCCB, Madalena Aguiar, a criação do setor atende à necessidade de aprimorar a estrutura da fundação para buscar recursos e aproveitar melhor os editais e programas de apoio disponíveis.

“Essa é uma conquista importante para a cultura da cidade. Nosso objetivo é dar suporte e caminhos reais para que os projetos saiam do papel. Muitos desses recursos existem, mas nem sempre são acessados por falta de orientação ou apoio técnico. Além de estruturar os projetos da fundação, também queremos que os artistas tenham a quem recorrer, recebam orientação e consigam colocar seus sonhos em prática com mais segurança e estrutura”, afirma.

Para ter acesso ao serviço, é necessário estar inscrito no Cadastro Municipal de Cultura, que pode ser feito no site da FCCB (www.fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br) ou presencialmente, no novo setor da sede da fundação (Praça Arthur Bernardes, 10 – Centro).