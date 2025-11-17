Fundação Cultural promove o 1° Encontro de Bandas Liras de Araxá no próximo sábado (22)

Em celebração ao Dia do Músico, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) abre oficialmente a Semana da Música com o 1º Encontro de Bandas Lira de Araxá. O evento será realizado no próximo sábado, 22 de novembro. A programação tem início às 8h30, com um cortejo no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel. Às 9h30, acontece a abertura oficial no pátio da fundação, seguida das apresentações das bandas participantes.

O encontro contará com a presença da Banda Lira Santo Antônio, de Campos Altos; Banda Lyra Vicentina Aterradense, de Luz; Lira Musical São Sebastião, de Nova Serrana; além de alunos e professores da Escola Municipal Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Madalena Aguiar, ressalta o valor cultural do encontro.

“Reunir bandas liras de diferentes cidades em Araxá reforça o quanto esse movimento musical é vivo. Na manhã de sábado, o cortejo no Calçadão encantará todos que passarem pelo local e, em seguida, as bandas se apresentarão no pátio da Fundação. Esse encontro cria um ambiente de troca e aproxima o público dessa expressão artística. Será uma abertura muito especial para a Semana da Música, e toda a comunidade está convidada”, enfatiza.

O evento é uma realização da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto, por meio da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, e conta com o apoio da Copasa e da Associação da Capela Mártir Filomena. Além do 1º Encontro de Bandas Liras, a Semana da Música contará com outras atividades abertas ao público entre os dias 25 e 27 de novembro.

Programação – Semana da Música

Sábado, 22 de novembro – 1° Encontro de Bandas Liras de Araxá

8h30 – Cortejo no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel

9h30 – Abertura oficial no pátio da Fundação

Terça-feira, 25 de novembro

Apresentações dos alunos do Curso Técnico e Curso Livre

Clube Araxá, às 20h

Quarta-feira, 26 de novembro

Apresentações dos alunos de Sopro

Clube Araxá, às 20h

Quinta-feira, 27 de novembro

Apresentações dos alunos de Cordas

Clube Araxá, às 20h